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Suzan Kardeş'in Hıdrellez Bahçesi

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, her yıl çeşitli ritüeller ile kutladığı Hıdırellez Bayramı'nı, bu sene tüm prodüksiyonunu kendisinin üstlendiği bir organizasyonla gerçekleştiriyor

Suzan Kardeş - Hıdrellez

UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras'ına giren Hıdırellez gününde festival tadında bir kutlama hazırlayan sanatçı, baharı 5 Mayıs'ta coşku ve çeşitli etkinliklerle karşılayacak.

''GÖNLÜMÜZÜ, YÜREĞİMİZİ BEREKET GELSİN DİYE AÇACAĞIZ"

Bir yandan haftada 8 konser vererek yoğun temposuna devam eden sanatçı, bir yandan da Hıdırellez çalışmalarını devam ettiriyor. Suzan Kardeş, özenle hazırlandığı gece ile ilgili, "İnsanın hayalleri olur ve bende hayallerim gerçekleşiyor diye çok heyecanlıyım. Hıdırellez’i bu sene Zorlu PSM'de Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi ismiyle kutluyoruz. 5 Mayıs gecesi genci yaşlısı her yaştan, kesimden insan orada olacak ve interaktif bir çalışma olacak. Geceye özel bazı hediyelerimiz var. Birçok ritüelimiz var ve her şeyi orada deneyimleyecek ve öğrenecekler. Büyük bir bahçe kuruyoruz sahneye. Onlar da bu bahçenin şenliğini yaşayacaklar. Eskiden Hıdırellez gecesi, 5’ini 6’ya bağlayan gece, insanlar kilerlerini, ambarlarını açarlarmış bereket gelsin diye. Bizde o gün gönlümüzü, yüreğimizi açacağız, bereket gelsin diye. Ve en güzel tarafı da artık Hıdırellez Ramazan’a denk geliyor ve üç yıl boyunca Ramazan’ın içinde olacak. Ramazan’ın ilk günü ile birleşiyor olması ayrı bir bereket. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. O gece bizim konserden sonra insanlar sahurlarını yapıp, hazırlanacaklar. Şimdiden bereketli bir Ramazan ve Hıdırellez geçirsin herkes. Sağlıkla ve mutlulukla" dedi. 

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