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Suzan Kardeş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem amaçlı kendisini evde karantinaya aldı. Kardeş, karantina günlerinde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sevenleriyle incir turşusunun tarifini paylaştı.

Çok bilinmeyen lezzetlerden olan incir turşusunun yapılışını detaylı bir video ile aktaran Suzan Kardeş, aşama aşama püf noktalarını da anlattı. İncirleri kendi bahçesinden topladığını dile getiren Kardeş'in bu özel tarifine takipçileri de büyük ilgi gösterdi.

Suzan Kardeş'in "Günaydın, ömrünüz güzel olsun dostlar. Can sıkıntısı beni de vurdu tabii ki sizler gibi ama yine de çevremizi korumak için evde kal Türkiye..." notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.