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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sylvester Stallone: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz

Hayatı realite şov olmaya hazırlanan Sylvester Stallone, "Yalnızca gerçekleri göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun ve ailesinin bilinmeyenleri diziye konu olacak

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  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

    'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone'nun hayatı televizyona taşınıyor. Oyuncunun ailesiyle yaşantısını konu alacak olan 'The Family Stallone' adlı realite şov dijital bir platformda yayınlanacak.
  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

    Stallone'nun eşi Jennifer Flavin ve kızıları Sophia, Sistine ve Scarlet'in yer alacağı proje önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacak.
  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

    "HAYATININ EN BÜYÜK ROLÜ"

    8 bölümlük realite şovun tanıtımında, "Sinema tarihinde birçok efsanevi role imza atan ve 3 Oscar adaylığı kazanan Slyvester Stallone, hayatının en büyük rolünü ekranlara taşıyor; baba olmak..." ifadeleri yer aldı.
  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

    "YALNIZCA GERÇEKLERİ GÖRECEKSİNİZ"

    The Hollywood Reporter'a konuşan Sylvester Stallone, "Bu realite şovda yalnızca gerçekleri göreceksiniz. Harika bir fırsat olacak. İnsanlar farklı bir şeyler yaptığınızda hemen finansal bir problem yaşadığınız düşünüyor ama işin özü tamamen farklı" açıklamasında bulundu.
  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

    İLK DEFA DİZİDE OYNAMIŞTI

    Öte yandan 13 Kasım 2022'de izleyiciyle buluşan 'Tulsa King', 'Rocky' karakteriyle efsaneleşen yıldızın ilk dizisi olmuştu.
  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

    "FİLM ÇEKİMLERİ BUNUN YANINDA TATİL KALIR"

    Stallone, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir söyleşide dizi ve film oyunculuğunu kıyaslamıştı. Dizi çekimlerinin zorluğunu vurgulayan oyuncu, "Film çekimleri bunun yanında tatil kalır" demişti.

    Fotoğraflar: AP, AA
  • Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz - Magazin haberleri

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