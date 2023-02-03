Sylvester Stallone: Yalnızca gerçekleri göreceksiniz

"YALNIZCA GERÇEKLERİ GÖRECEKSİNİZ"



The Hollywood Reporter'a konuşan Sylvester Stallone, "Bu realite şovda yalnızca gerçekleri göreceksiniz. Harika bir fırsat olacak. İnsanlar farklı bir şeyler yaptığınızda hemen finansal bir problem yaşadığınız düşünüyor ama işin özü tamamen farklı" açıklamasında bulundu.