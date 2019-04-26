Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, T1 Tramvay Hattının(Zeytinburnu-Seyitnizam Arası) Yer Altına Alınması için hazırlanan projenin tanıtım dosyası, ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği’ne sunuldu.

Karayolu trafiği ile aynı zemini kullandığı için, bölgedeki trafik akışında sorunlar yaratan tramvay hattının yer altına alınması 2 yıl önce gündeme gelmişti. Proje için hazırlanan imar planı değişikliği geçen ocak ayında İBB Meclisi’nde Kabul edilmişti. Valiliğe sunulan tanıtım dosyasına göre, tramvay için yapılacak olan tünelin proje bedeli 292 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Tanıtım dosyasına göre söz konusu proje ile ilgili özetle şu değerlendirme yapıldı: "T1-Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Beyazıt, Eminönü, Kabataş gibi şehrin en önemli yolcu çekim noktalarına değen ve kapasitesine oranla çok yüksek yolcu sayısına ulaşan bir raylı sistem hattıdır. Bu sebeple söz konusu tramvay hattının yolculuk talepleri 2014 yılından itibaren doygunluk noktasına ulaşmış hatta azalış trendine girmiştir.

İlave kapasite artışı olmadığı sürece doygunluk noktasına ulaşan yolculuk değerlerinin en azından artmayacağı varsayımıyla, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Seyitnizam ve Zeytinburnu İstasyonları Arasındaki Kısmın Yeraltına Alınması İşi’nde mevcut tramvay hattında 2016 yılında gerçekleşen istasyon bazlı saatlik yolculuk sayıları üzerinden bir yaklaşım yapılması benimsenmiştir.

Karayolu ile karma trafiğin yaşandığı bölgelerden olan ve Zeytinburnu ile Merkez Efendi arasında yer alan Mithatpaşa ve Akşemsettin İstasyonları’nı yeraltına alarak bu bölgede yaşanan sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. Tramvay hattının

yaklaşık 2 kilometrelik bölümü, istasyon yerleri aynı lokasyonda kalmak kaydıyla bahsi geçen bölgede yer altına alınacak ve bu bölgede karayolu trafiği ile etkileşim azaltılacaktır."