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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tabancayla oynarken kendini vurdu

        Tabancayla oynarken kendini vuran çocuk öldü

        Adıyaman'da babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran 12 yaşındaki Sercan Demir, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:10
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        Tabancayla oynarken kendini vurdu
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir (12), kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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