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        Haberler Gündem Güncel Tabancayla oyun faciayla bitti: Ağabeyini vurdu | Son dakika haberleri

        Tabancayla oyun faciayla bitti: Ağabeyini vurdu

        İzmir'de 19 yaşındaki gencin otomobil içinde oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu direksiyon başındaki 22 yaşındaki ağabeyi sırtından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde kalan gencin ağabeyi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:40
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        İzmir'in Buca ilçesinde tabancayla oyun faciayla bitti. Olay, 20 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Ankara'da yaşayan S.Ç., kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla otomobiliyle İzmir'e gezmeye geldi. 

        İddiaya göre, otomobilin sağ arka koltuğunda oturan S.T.Ç., yanındaki tabancayla otomobilde oynarken, silah birden ateş aldı.

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        Tabancadan çıkan kurşun otomobili kullanan ağabeyi S.Ç'nin sırtına isabet etti. S.Ç, yaralı halde otomobili kullanmaya devam edip, 6. Sokak'ta durdu.

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        AĞABEYİ ÖLDÜ KENDİ TUTUKLANDI

        S.Ç, yanındakiler tarafından aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.  Ancak S.Ç, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        S.T.Ç, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç aleti ruhsatsız tabancayla hastanede gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T.Ç, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, otomobilin sokağa girmesi ve araçtakilerin panik yaşadığı görüldü. S.T.Ç'nin yanındakilerle yaralanan ağabeyi sağ ön koltuğa çekip, kendisinin de direksiyona geçerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

        #izmir buca
        #tabanca
        #silah
        #ölüm
        #Kaza
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