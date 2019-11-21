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HaberlerGündemTaciz iddiası mahalleyi sokağa döktü! Şüpheli linç edilmek istendi - Haberler

Taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü! Şüpheli linçten polis kurtardı

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Olayın duyulmasıyla şüphelinin evinin önünde toplanan kalabalık, daha sonra taşla kapı camını kırıp içeri girdikleri evde şahsı darp etti. Dışarı çıkarılan şahıs tekme, tokat ve sopalarla öldüresiye dövüldü. Olay, ihbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu. Kanlar için kalan şahıs polise teslim edildi

linç girişimi

İstanbul Beyoğlu'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi.

 

DHA'nın haberine göre, mahalleyi ayağa kaldıran olay, geçen pazartesi akşamı saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde 2 küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli çocukları taciz ettiği iddia edilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi.

Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli daha sonra içeri girerek, tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darp ederek dışarı çıkardı. Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurarak linç etmek istedi. Olaylar, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş" diye konuştu.

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