SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Karar emsal niteliğinde...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Tacizciye görülmemiş ceza! Bu bir ilk... Hukukçular ikiye bölündü!

Tacizciye toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı

İstanbul'da otobüste bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan zanlıya 'toplu taşıma araçlarını kullanma' yasağı verildi. Mahkemenin emsal niteliğindeki kararı hukukçuları da şaşırtarak tartışma yarattı

01.10.2018 - 16:47 | Güncelleme:

 

Otobüste genç bir kızı taciz etmekle suçlandı. Toplu ulaşımı kullanması yasaklandı. Mahkemeden çıkan bu karar hukukçuları şaşırttı. Vatandaşı ikiye böldü. Kararın çok ilginç ve görülmedik olduğunu söyledi hukukçular. Vatandaşlar ise kararı güzel bulurken, "otobüse binmezse ne yapacak" diye soranlar da oldu.

TACİZ İDDİASI OTOBÜS DURDURTTU

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Karara konu olay 2 Temmuz sabahı Samandıra'da bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre evli ve 3 çocuklu bir adam, kalabalık otobüsün içinde genç bir kıza cinsel tacizde bulundu. Genç kız aynı adamı bir buçuk ay sonra yine aynı otobüste görünce otobüsü durdurup polis çağırdı. 29 yaşındaki T.S. gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI, "DOKUNMADIM" DEDİ

Gözaltına alınan adam o gün otobüsün çok kalabalık olduğunu ve orta kapıdan bindiğini söyledi. Bindiği esnada yanında bir adamın olduğunu ve genç kıza dokunmadığını iddia etti.

AYNI SUÇTAN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli adam genç kızın iddialarını reddetse de daha önce de aynı suçtan yargılanıp larşı tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat ettiği ortaya çıktı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme birçok adli kontrol kararını uygulayarak T.S.'yi serbest bıraktı. Ancak öyle bir adli kontrol şartı koydu ki şüpheli artık yolculuk edemez oldu.

TOPLU TAŞIMAYA BİNMEME KARARI

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu ve suçun şüpheli lehine değişebileceğini kaydeden mahkeme T.S.'nin yurt dışına çıkmamasına, haftanın 4 günü karakola imza atmasına ve 10 bin lira ödemesine karar verdi. Bunların yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullanmaması şeklinde bir adli kontrol hükmü daha uyguladı. Yani şüpheli metro, tramvay, otobüs, minibüs gibi araçlara binemeyecek.

BİNERSE TUTUKLANACAK: "PATRONUMLA GİDİP GELİYORUM"

Akbiline el konulan şüpheli, toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edildiği anda tutuklanacak. Şimdi hayatını patronuna bağımlı yaşayan T.S., "Patronum beni alıyor. onunla gidip geliyorum. Güveniyoruz kendimize. İnşallah atlatacağız" diyor.

"KARAR BİR İLK, ÇOK İLGİNÇ"

Kararı HABERTÜRK'e değerlendiren avukat Ramazan Bulut, "İlk bir karar. İlk kez görüyorum. Çok ilginç. Görülmedik" dedi. Adli kontrolün mahkemece yanlış değerlendirildiğini ifade eden Bulut, "Bir kısım araçlara ve taşıtlara veya bunlardan bir kısmına, bir kısmını kullanmama şeklinde bir adli kontrol var. Sanırım mahkeme burada bir değerlendirmede hata yapıyor. Bu adli kontrolün denetlenebilme imkanının çok olduğunu değerlendiremiyorum. Çünkü akbilini alsanız başkasının akbiliyle biner. Kaldı ki minibüse akbille de binilmiyor. Ancak birinin bunu görüp ihbar etmesi lazım. Fakat bu ihbar da yeterli değil" diye konuştu.

KARARI BEĞENEN DE HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNEN DE VAR

Vatandaşlar ise ikiye bölündü. Bu tarz kararların caydırıcı olacağını ve otobüse binmediği sürece bir daha böyle eylemler yapmayacağını düşünüp karardan memnun olan da var. Şüpheliye haksızlık olduğunu ve otobüse binemezse neye bineceğini düşünen de. Bir otobüs şoförü ise kararı olumlu bulurken eleştiri de yapıyor, "İyi karar da bunu nasıl engelleyecekler ki. Kim engelleyecek. Şimdi bindi vatandaş. Onun tacizci olmadığını nerden biliyoruz. Yüzlerce insan biniyor. Kimin ne olduğunu da bilmiyoruz" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X