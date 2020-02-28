Taht için inceleme başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Osmanlı İmparatorlu'nun 34'üncü padişahı Abdülhamid Han'a ait olduğu iddia edilen tahtın satışa çıkarılmasına inceleme başlattı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı davranıldığı belirten bakanlık, tahtın satıldığı müzayedeyi düzenleyen şirket ve satışa sunan Nilgün Şensoy hakkında inceleme yapılması için Bakırköy Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Taht, geçtiğimiz günlerde 100 bin karşılığında Mahmut Karakeçili tarafından satın alınmıştı.