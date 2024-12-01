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        Haberler Gündem Taksi gelmedi diye silahlı saldırı düzenledi

        Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye durağa silahlı saldırı düzenledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 22:30 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:30
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        Taksi gelmedi diye silahlı saldırı düzenledi
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına silahlı saldırıda bulundu.

        Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

        16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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