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        Haberler Gündem Güncel Taksi şoförü ile yolcu arasında yumruklu kavga | Son dakika haberleri

        Taksi şoförü ile yolcu arasında yumruklu kavga

        İstanbul Başakşehir'de taksi şoförü ile yolcu arasında yumruklu kavga çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen kavgada taraflardan birinin çevredekilerden yardım isteyerek, "Polis çağırın, yardım edin" diye bağırması yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:34
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        Başakşehir Kayaşehir Mahallesi 17. Bölge'de dün akşam saatlerinde bir taksi şoförü ile yolcusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, araçtan inen taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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        Taksi şoförü ile yolcunun kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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        Görüntülerde, kavga edenlerden birinin çevredekilerden yardım isteyerek, "Polis çağırın, yardım edin" diye bağırması yer alıyor.

        #istanbul başakşehir
        #kav
        #taksi
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