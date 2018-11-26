Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray'da meydana geldi. Taksim'den binen kadın yolcular Galatasaray'a geldi.

DHA'nın haberine göre, taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı. El frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi.

Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici kadının yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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