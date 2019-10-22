İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriyle birlikte otoparklar da İSPARK’a geçmişti. Bu devirle birlikte de otogarda yıllardır tartışma konusu olan park ücreti sorunu çözülmüş, 1 saate kadar parklanma ücretsiz hale getirilmişti.

Ne var ki son günlerde otogarda yeni bir park problemi patlak verdi. İstanbullular, taksicilerin ücretsiz olduğu halde otogara girdiği anda kendilerinden 10 TL talep ettiğini söylüyor. Bu nedenle de şu günlerde otogarda taksici-müşteri kavgası eksik olmuyor.

DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKLER

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, Otogar'daki bu sıkıntıyı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya sordu. Otogar otoparkına yolcu bırakıp çıkan taksicilerin yolculardan kesinlikte park ücreti alamayacağını söyleyen Aksu, yolcudan para alan taksiciye 700 TL ceza yazılacağını açıkladı.

Aksu, "Otogara giriş çıkışlarda, müşteri bırakan taksiciler kesinlikte 10 TL park parası alamaz vatandaştan. Eğer haksız yere 10 TL park parası alan taksici olursa hemen İstanbul Sanatkarlar ve Esnaf Odaları Birliği’nin disiplin kuruluna sevk edeceğiz. Disiplin kurulu haksız yere müşterisinden otopark parası alan taksiciye 700 TL ceza kesecek. Tekrarlandığı halde de 2 gün trafikten men cezası verilecek. Şimdiye dek 3 taksiciye işlem yapıldı" dedi.