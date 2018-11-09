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Taksim Meydanı'nda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri telefondan kedi sesi açarak onu dışarı çıkarmaya çalıştı. Kendiliğinden çıkan ancak üç aracın daha altına kaçan kedi, bir hayvansever tarafından sahiplenildi

09.11.2018 - 15:13 | Güncelleme: DHA

İstanbul Taksim Meydanı'nda, aracından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra gelen Beyoğlu İtfaiyesi'ne bağlı ekipler çalışmalara başladı.

DHA'da yer alan habere göre bir itfaiye eri telefondan açtığı kedi sesiyle aracın motor kısmana giren kedinin dikkatini çekip dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştı. Hayvansever bir kadın da, "Gel canım, gel oğlum, hadi gel" diye sürekli kediye seslendi.

ÜÇ ARACIN ALTINA GİRDİ SONUNDA YAKALANDI

Uzun çabalar sonucu çıkan kedi bir anda koşarak kurtarma çalışmaları için gelen itfaiye aracının altına girdi. Bir süre de buradan çıkarılmak için uğraşılan kedi oradan da çıkıp başka bir aracın altına girdi.

Daha sonra tekrar itfaiye aracının altına giren kedi sonunda itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yavru kedi bakımlarını yapmak istediğini söyleyen hayvansever kadına teslim edildi. Evinden kedi kafesi getiren kadın itfaiyecilere teşekkür ederek aldığı kediyi götürdü.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Bana böyle haberlerle gelin
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