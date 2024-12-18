Talas Belediyesi Avrupa'da finale kaldı

Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın koordine ettiği, Avrupa Atık Azaltım Haftası girişiminin bu yıl "Gıda Atıkları" temasıyla düzenlediği yarışmaya, 29 ülkeden 12 bin 724 proje katıldı.

Talas Belediyesinin, yemek yapımında kullanılan malzemelerden arta kalanları değerlendirerek yeni lezzetler ortayı çıkardığı "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi de büyük başarı göstererek son 15 proje arasına girdi.

Proje kapsamında evlerde yemek yapımı esnasında kullanılan malzemelerden kalanlar değerlendirilerek yeni lezzetler ortaya çıkartılıyor. Talas Belediyesinde görev yapan mutfak şeflerinin rol aldığı projede yemekler, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Osmanlı Kültür Sokağı, Ali Dağı Kafe gibi tarihi ve doğal güzelliklerinde halka açık olarak yapılıyor ve hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği yemek tarifleri, sofralardaki yerini alıyor.