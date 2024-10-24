Talas Belediyesi'nin topraksız tarım ürünü

Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin Reşadiye ek hizmet binasında topraksız tarım uygulaması kapsamında 3 ay önce deneme üretimi başladığı safran bitkileri çiçek açmaya başladı.

Su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getirilerek gerçekleştirilen üretimde 2 safran çiçeklendi.

Olumlu sonuç alınan uygulama ile ilçedeki üreticilere örnek olunması amaçlanıyor. Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkânı sağlayan sistemle, aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara bağlı olarak toprağın verimsizleşmesinin de önlendiği belirtildi.