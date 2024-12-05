Talas sokak sanatçılarına sahne olacak

Talas Belediyesi, "Talas'ta Sokak Notaları" projesiyle şehrin değişik noktalarında müzisyenlere sanatlarını icra etme imkanı sağlayacak.

Proje kapsamında sokak sanatçıları, Osmanlı Kültür Sokağı, Zincidere Mesire Alanı, Ali Dağı 360, Mevlana Mahalle Meydanı, paraşüt iniş alanı ve Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkı gibi Talas'ın en hareketli noktalarında oluşturulacak mini sahnelerde seslerini müzikseverlere duyurma imkanı bulacak.

Talas Belediyesinin bu imkanından yararlanmak isteyen sanatçılar veya müzik grupları, başvurularını www.talas.bel.tr üzerinden yapabilecek.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sokak sanatçılarının dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendiğini belirterek, "İlçemizde birçok tarihi ve turistik mekan bulunuyor. Bununla birlikte hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesislerimiz ve parklarımız var. Sanatçılara veya müzik gruplarına buralarda sanatlarını icra etme imkanı sağlamak amacıyla Talas'ta Sokak Notaları projesi hazırladık. Son 5 yılda düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleri ile şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Talas’a yakışır bir projeyi daha hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.