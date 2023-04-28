"KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM"

Öte yandan Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda hastane kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü oyuncu, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti. Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.