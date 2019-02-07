Tansu Biçer, Çukur dizisine dahil oldu. Birçok başarılı dizi, sinema ve tiyatro oyunlarında oyunculuk yapan başarılı sanatçı, Ufak Tefek Cinayetler, Muhteşem Yüzyıl ve Leyla ile Mecnun gibi projelerde yer aldı. Peki, Tansu Biçer kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
TANSU BİÇER KİMDİR?
4 Temmuz 1978 yılında Ankara'da doğdu. İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.
ÖDÜLLERİ
21. Altın Koza Film Festivali "en iyi erkek oyuncu" Toz Ruhu - Nesimi Yetik - 2014
20. Altın Koza Film Festivali "en iyi yardımcı erkek oyuncu" Yozgat Blues - Mahmut Fazıl Coşkun - 2013
49. Altın Portakal Film Festivali "en iyi yardımcı erkek oyuncu" Küf - Ali Aydın - 2012
16. Sadri Alışık Ödülleri "en iyi yardımcı erkek oyuncu" Beş Şehir - Onur Ünlü - 2011
29. İstanbul Film Festivali "en iyi erkek oyuncu" Beş Şehir - Onur Ünlü - 2010
46. Altın Portakal Film Festivali "Behlül Dal genç yetenek oyuncu ödülü" Beş Şehir - Onur Ünlü - 2009
ROL ALDIĞI DİZİLER
Ölene Kadar - 2017, Yılmaz Saner
Analar ve Anneler - 2015, Tahsin Tuğracı
Beş Kardeş : Onur Ünlü - 2015
Cinayet : Serdar Akar - 2014 Kadir
Şubat (dizi) : Onur Ünlü - 2012 Saltuk
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - 2011 Konuk oyuncu
Muhteşem Yüzyıl : Taylan Biraderler - 2011
Kapalı Çarşı (dizi) : Ömür Atay - 2010
Çok Özel Tim : 2007
Hırsız Polis : Türkan Derya - 2005 - Koray
Dişi Kuş : 2004
Her Şey Yolunda : 2004 - Eser
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