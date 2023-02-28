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Tarak Nasıl Temizlenir?

Tarak, saçlardaki karışıklığı çözmek ve şekillendirmek için kullanılan ve herkesin evinde bulunan bir eşyadır. Plastik, ahşap gibi malzemelerle yapılan tarakların amacı saç düzeltmekle sınırlı değildir. Kişisel temizliğin ve saç sağlığının da en büyük yardımcılarıdır. Bu sebeple her gün kullanılan bu taraklar yeteri kadar temizlenmediği takdirde birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Bunların en başında egzama, saç derisi hastalıkları gibi hastalıklar gelir. Aynı zamanda saçınızı düzenli yıkıyorsanız ve yine de sürekli yağlı bir görünüme sahipse sebebi her gün kullanılan taraklar olabilir. Tarakların üzerinde mikroplar, ölü hücreler, yağ ve toksinler birikir. Bu nedenle belirli aralıklar temizlenmesi gerekmektedir. Tarakların temizliğinde ise en temel malzemeler olan ve herkesin evinde bulunan sirke ve karbonat gelir. Şimdi püf noktalarıyla evde saç tarağı temizliği nasıl yapılır inceleyelim.

Saç Tarağı Temizleme Yöntemleri

Saç tarağı temizlemek yukarıda da anlattığım gibi mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu temizliğin çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar;

Öncelikle saç tarağının üzerinde birikmiş olan tüm saçları temizleyelim. Bu saçlar temizlenmediği takdirde bakterilerin üremesine neden olur. Saçlar temizlendikten sonra temizlik süreci daha kolay olacaktır.

Dipten ve derinlemesine bir temizlik için taraklarınızı sirkeli suda bekletin. Sirke asidik yapısından dolayı tarak üzerinde biriken kalıntıları doğal yolla temizleyecektir. Yaklaşık 10-15 dakika bekletmek yeterlidir.

Bir diğer yöntem ise tarakları sirkeli ve karbonatlı suda bekletmektir. Bu daha etkili bir çözüm sunacaktır. Sirke ve karbonatlı su karışımında tarakları 10-15 dakika bekletmek yeterli olacaktır.

Farklı ve klasik bir yöntem olarak tarakları sabunla yıkamak da benzer sonuçları verecektir. Aynı zamanda tarakların aralarını bol sabunla ve bir diş fırçasıyla temizlemek kalıcı bir sonuç verecektir.

Sirkeli veya sirkeli karbonatlı suda beklettiğiniz tarakları da fırça yardımıyla tüm aralarına ulaşacak şekilde temizleyin.

Ardından bol su ile durulayın.

Temiz bir havluyla mutlaka kurulayın.

Evde Saç Tarağı Temizliği Nasıl Yapılır?

Evde saç tarağı temizleme yöntemi olarak dikkat çeken başka bir uygulama da vardır. Adım adım uygulamaya dikkat edelim:

Tarakların üzerine hiç suya koymadan direkt olarak karbonat dökelim. Bu işlemi mutlaka lavaboda yapalım.

Karbonat döktüğümüz tarakların üzerine beyaz sirke dökelim. Bu aşama yavaş yavaş yapılmalıdır.

Tarağın üzerindeki karbonat çözündükten sonra bol suyla tarağı durulayalım.

Son olarak da temiz ve kuru bir havluyla kurulayalım.

Ahşam tarak temizliğinde çay ağacı yağı kullanılabilir. Bir pamuğun üzerine az miktarda çay ağacı yapı dökülerek tüm tarak temizlenebilir.

Ayrı bir püf noktası vermek gerekirse; banyo ve lavabo ortamı oldukça nemli ortamlardır. Bu da tarakların normalden daha çabuk bakteri üretmesine sebep olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için tarakları mutlaka kuru bir yerde muhafaza etmeliyiz.

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