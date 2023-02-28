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Taze fasulye buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta taze fasulye saklama yöntemleri

Taze fasulye yaz mevsiminde şüphesiz en çok tüketilen sebzelerden başında gelmektedir. Size anlatacağımız yöntemlerle kışın da yazın lezzetiyle taze fasulyeleri tüketebileceksiniz. Tüm detaylarıyla taze fasulye saklama yöntemleri…

Taze Fasulye Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Taze Fasulye Saklama Yöntemleri
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Dondurucuya Taze Fasulye Nasıl Konmalı?

Taze fasulyelerinizi çiğ haliyle dondurucuya koyabilirsiniz. Bu yöntem tercih edebileceğiniz taze fasulye saklama yöntemlerinden biridir. Bunun için;

  • Çiğ halde taze fasulyeleri buzluğa atmadan önce fasulyeleri iyice yıkamalısınız.
  • Yıkanan taze fasulyeleri kuruladıktan sonra bir bıçak yardımıyla kılçıklarını temizleyin.
  • Kılçıkları temizlenen taze fasulyeleri tüketiminiz doğrultusunda birer porsiyonlar halinde bölerek buzdolabı poşetlerine doldurunuz. Bu sayede her seferinde ihtiyacınız olan kadar fasulyeyi buzluktan çıkarıp rahatça pişirebilirsiniz.
  • Taze fasulyeleri buzdolabı poşetlerine böldükten sonra her poşeti elinizle yayarak yassı bir şekle getirin.
  • Poşetin içine bir pipet yerleştirin ve kenarlarını poşete dolayarak hava almayacak şekilde sıkın. Pipet dışarıda kalan tarafından poşetin içindeki havayı çekerek boşaltın.
  • Havası boşalan poşetleri tekrar hava almasına engel olarak pipeti içinde çıkarıp ağzını sıkıca bağlayın.
  • Hazırladığınız poşetleri bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki farklı kokuların işlemesini engellemiş olursunuz.

Taze Fasulye Buzluğa Nasıl Konur?

Gelin birde Buzlukta taze fasulyeyi pişirerek saklama yöntemini inceleyelim. Bu yöntemde taze fasulyeleri buzluğa koymadan önce pişirme işlemine tabi tutuyoruz. Pişmiş şekilde saklanan taze fasulyeler tüketileceği zaman buzluktan çıkarılıp ısıtılarak rahatlıkla tüketilebilir. Bu yöntemle buzlukta taze fasulye saklamak için aşağıdaki tarifi takip edebilirsiniz.

Buzlukta Taze Fasulye Nasıl Saklanır?

  • Buzlukta taze fasulyeleri pişirerek saklamak için önce taze aldığımız fasulyeleri yıkayarak işe başlıyoruz. Yıkanan fasulyelerin baş kısımlarını ve kılçıklarını temizleyerek devam ediyoruz. Dilerseniz taze fasulyeleri ikiye bölebilirsiniz.
  • Ardından fasulyelerinize yetecek kadar domatesin kabuklarını soyarak dildiğiniz büyüklükte doğrayın.
  • Taze fasulyelerin rahatlıkla pişebileceği büyüklükte bir tencere alın ve ilk olarak domatesleri pişirmeye başlayın.
  • Ardından fasulyeleri ekleyip yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişme süresini taze fasulyelerin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Taze fasulyelerin renginin dönmesi pişkinliğini anlamak için bir kıstas olabilir.
  • Taze fasulyeler piştikten sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Soğuyan taze fasulyeleri buzdolabı poşetleri doldurun.
  • Poşetlerin bir pişirimlik porsiyonlar halinde olmasında dikkat edin. Poşetlediğiniz taze fasulyeleri bu buzluğa atabilirsiniz.

Taze Fasulye Dolaba Nasıl Atılır?

Buzlukta kış boyu taze fasulyeleri saklamak için paylaşacağımız son bir yöntem ise şoklama yöntemidir. Bu yöntem pratik olduğu ve yeşil sebzelerin daha diri kalmasını sağladığı için sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

  • İşe yine taze fasulyeleri yıkayıp kılçıklarını ve baş kısımlarını temizleyerek başlıyoruz.
  • Bir tencerede su kaynatırken başka bir kapta da buzlu soğuk su hazırlayız.
  • Temizlediğiniz taze fasulyeleri önce 3 dakika kaynar suda bekletin ardından bir kevgir yardımıyla kaynar sudan aldığınız taze fasulyelerin fazla suyunu akıtıp hiç beklemeden buzlu suya alın.
  • Bu işlem sırasında buzlu suya aldığınız taze fasulyelerin renginin daha canlı olduğunu göreceksiniz. Buzlu suda 4 dakika soğuyan taze fasulyeleri kevgirle sudan çıkarıp kuruması için temiz bir havlu veya havlu kâğıdın üzerine alın.
  • Kuruyan taze fasulyeleri hava almayacak şekilde buzdolabı poşetine koyarak dondurucuya atabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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