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Un nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta un saklama yöntemleri

Un hemen herkesin evinde bunulan temel bir malzemedir. Lezzetli hamur işler iyi unlarla yapılır. Burada bir diğer nokta ise unun saklanma koşullarıdır. Çünkü bu koşullar unun kalitesini etkileyecektir. Püf noktalarıyla un saklama yöntemleri…

Un Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Un Saklama Yöntemleri
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Un Nasıl Saklanır?

Un belli koşullar altında bozulmadan uzun süre dayanabilir. Bunun yanında aslında unun saklanmasında elzem olan böceklenmesini önlemektir. Un ister cam kavanozlarda isterseniz de bez çuvallarda uzun süre saklanabilir. Unun saklanması diğer belirleyici olan da unun saklanacağı ortamın nasıl olduğudur. Şimdi adım adım un saklama yöntemlerini inceleyelim.

Un Buzdolabında Saklanır Mı?

Unun bozulmasının ya da böceklenmesinin önüne geçmek için unu mümkün olan en serin yerde saklamaktır. Bunun için;

  • Öncelikle un orijinal ambalajıyla birlikte üzerine bir poşet geçirerek buzdolabına konulabilir. Burada amaç nemi engellemektir. Un ambalajından hava almaya devam ettiği sürece oksidasyon süreci devam edecektir. Bu sebeple kullandıktan sonra ambalajı çok sıkı kapatmalısınız.
  • Un saklarken sadece sorun böceklenme değildir. Un çevredeki kahve, deterjan gibi kokuları da içine hapsedebilir. Bu yüzden temiz bir cam kavanozda buzdolabında saklanabilir.
  • Buğday unu 1 yıla kadar buzdolabında saklanabilir.
  • Diğer yandan yulaf, tam buğday gibi un çeşitlerinin ise dayanma süresi daha kısadır.

Un Buzlukta Saklanır Mı?

Unu uzun süreli saklama yöntemlerinin başında şüphesiz ki buzluk gelmektedir. Burada dikkat edilmesi nokta ise buzluğun yüksek nemli bir ortam oluşudur. Bunun önüne geçmek için ambalajının üzerine bir poşet daha geçirmek yerinde olacaktır. Bunun sonucunda ilk paket üzerinde oluşacak buzlanmanın önüne geçilmiş olunur. Un buzlukta yaklaşık olarak 12 aya kadar saklanabilir.

Un Nasıl Ortamda Saklanır?

Hepimizin evinde temel bir malzeme olan unun nasıl bir ortamda saklanacağı hep akılları kurcalamaktadır. Bunun yanında un dışarıda saklanır mı sorusu da bizce cevap bekleyen sorulardan biridir. Unun uzun süre korunabilmesi için depolama yöntemleri hayati bir önem taşımaktadır. Burada unun böceklenmesini önlemek için birtakım yardımcı malzemelere ihtiyaç vardır.

  • Unun içinde bulunduğu kavanoz ya da kendi ambalajının içerisine defne yaprağı konulması unu haşerelerden koruyacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta bu defne yaprağının belirli aralıklarla değiştirilmesidir.
  • Benzer bir yöntem olarak lavanta çiçeği de kullanılabilir.

Unun saklanacağı ortamın direkt güneş görmeyen, nemli olmayan serin ve kuru bir ortam olması gerekir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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