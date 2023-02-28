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Tahta Kaşık Nasıl Temizlenir?

Tahta kaşıklar, plastik ya da metal sanayi bu kadar gelişmeden önce sadece yemek yapımında değil, yemek yerken de sıklıkla kullanılmaktaydı. Şimdi ise ağırlıklı olarak yemek yapımında kullanılıyor. Dolayısıyla bu tahta kaşıkların belirli aralıklara temizlenmesi son derece elzemdir. Tahta kaşıklar doğru yöntemlerle nasıl yıkanır sorusu da burada karşımıza çıkmaktadır. Aslında herkesin evinde bulunan temel malzemelerle bu işlem kolaylıkla çözülebilir. Sirke ve karbonat birçok temizliğin püf noktası olduğu gibi tahta kaşık temizliğinde de en büyük yardımcımızdır.

Tahta Kaşıklar Nasıl Yıkanır?

Tahta kaşık temizliğini sirke ve karbonat kullanarak yapmak için belli adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bunlar;

Büyük bir tenceren içine temizlenecek tahta kaşıklar atılır.

Ardından bir paket kadar karbonat tencerenin içine ilave edilir.

Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sirke dökün.

Bu işlemin ardından tahta kaşıkların üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edin.

Karbonat ve sirke tepkimeye girecek. Yaklaşık 15 dakika sonra tahta kaşıkların kirlerinin nasıl çıktığını siz de göreceksiniz.

Ardından tahta kaşıkları tencerenin içinden çıkarın ve ılık suda bolca yıkayın.

Düzenli bir kullanımın son derece önemli olduğunu hatırlayarak bu işlemi her ay deneyin.

Tahta Kaşık Temizliği Püf Noktaları

Tahta kaşık temizliğinin aslında birden çok püf noktası vardır. Mutfaklarının vazgeçilmezi zeytinyağı burada yine devreye giriyor. Zeytinyağı ile tahta kaşıkları temizlemek için;

Öncelikle fırınımızı 180 o dereceye ayarlayın.

dereceye ayarlayın. Ardından tahta kaşıkları temiz bir bez ya da pamukla zeytinyağıyla güzel bir şekilde silin.

Silinen tahta kaşıkları yaklaşık 3 dakika kadar fırında bekletin.

Ardından kaşıkları fırında çıkarın ve ılık suyla durulayın.

Son olarak da temiz bir bezle kurulayın.

Diğer bir yöntem ise hindistancevizi yağı ile balmumu karışımıyla temizlemektir. Bunun için;

Oldukça kolay olan bu işlem için öncelikle hindistancevizi yağı ve balmumu tavada benmari yöntemiyle eritilir.

Malzemeler eridikten sonra içerisine birkaç damla limon damlatılır.

Hazırlanan bu karışım ile temiz bir bezle ya da pamukla tahta kaşıklarınızı silin.

Ardından yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin ve ılık suyla bolca durulayın.

Son olarak temiz bir bezle tahta kaşıklarınızı kurulayın.

Tahta Kaşık Yıkanır Mı?

Tahta kaşıklar yapısı gereği kokuları ve tatları içinde hapsedebilir. Belirli aralıklar kullanılacak yöntemlerle tahta kaşıklar yıkanabilir. Yalnız deterjan ya da çamaşır suyu gibi malzemeler tahta kaşıklar için doğru temizleme araçları olmayabilir. Doğal bir sabunlar tahta kaşıklar yıkanabilir.

Temiz bir kabın içerisine tahta kaşıkları yerleştirin.

Sabunları rendelenmiş olarak tahta kaşıkların üzerine ilave edelim.

Üzerini geçecek kadar sıcak su dökelim.

Tahta kaşıkları yaklaşık 30 dakika kadar bu sabunlu suyun içinde bekletin.

Bu sürenin ardında tahta kaşıkları güzelce durulayın.

Son olarak tahta kaşıkları temiz bir bezle kurulayın.

Tahta Kaşık Makineye Atılır Mı?

Yapısı ahşam olan tahta kaşıklar suyu ve deterjanı içine kolaylık hapsedebilir. Bu sebeple aslında tahta kaşıkların makineye atılması önerilmez. Yukarıda sıralanan yöntemlerle tahta kaşıkların temizliğini belirle aralıklarla yapabilirsiniz.

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