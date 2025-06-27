Tarih boyunca "zaman" nasıl ölçüldü? Güneş saatlerinden akıllı saatlere zamanın tarihsel yolculuğu!

YILDIZLARLA BÖLÜNEN GECELER, DAMLAYAN SUYLA ÖLÇÜLEN SAATLER

Eski Mısırlılar, her biri 30 gün olan 12 aylık sivil bir takvim geliştirdi. Yıla 5 gün daha ekleyerek güneş yılına yaklaştırdılar. Geceleri geçen zamanı ölçmek için su saatlerini kullandılar: Dibinde küçük bir delik bulunan bir kap yavaş yavaş boşalırken, iç yüzeydeki saat çizgileri suyun seviyesiyle zamanı gösteriyordu.