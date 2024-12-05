Tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Prof. Ortaylı şu ifadelere yer verdi:

"ENDİŞELENMENİZİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengem bozuldu. Bir baş dönmesi şikayetiyle hastaneye geldim. Çok şükür geldiğimin ilk günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nin şifayab elleriyle kendime geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.