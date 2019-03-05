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Galatasaray Üniversitesi'nin yanan 148 yıllık tarihi binası restore edildi. Restore edilmiş hali, ilk kez canlı drone yayınıyla Habertürk TV tarafından görüntülendi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binası restore edildi. Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ertuğrul Parsak, tarihi binada yapılan restorasyon çalışmalarını Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.
2013 yılında çıkan yangında kül olan üniversitede restorasyon çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanarak öğretime hazırlanacak.
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Parsak, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Parsak, "14 ocak 2016 tarihinde restorasyon projesi onaylandı ve restorasyon yapı ruhsatı da alındı. Sonrasında mekanik ve elektrik projeleriyle Galatasaray Eğitim Vakfı ve üniversitemiz arasında yapılan protokolle 30 Mayıs 2016'da çalışmalara başladık. Restorasyon çalışmaları 2 hafta içinde tamamlanacak. Burada zemin etüdü gerçekleştirdik ve zemin güçlendirme çalışması yapıldı. 1400 adet mikro kazık imalatı yapıldı. Bu zahmetli bir işti. Gerek dış gerek iç duvarlar korunarak yapıldığı için beklenenden uzun süre sürdü. Restorasyon tarihini de biraz geciktirdi" dedi.
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