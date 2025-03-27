Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş telaşı da başladı. Semt pazarlarında, mağazalarda çocukları ve kendileri için kıyafet ve ayakkabı alanlar, ayrıca şeker, kolonya, çikolata ve lokum alışverişi yaptı. Ankara'da bayram için hazırlıklar, şehrin en yoğun alışveriş noktalarından Tarihi Ulus Hali'nde de devam etti.