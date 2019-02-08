Tarihin eteklerine kaçak yapı!

Son zamanlarda kentsel ve arkeolojik SİT alanlarında gündeme gelen imara aykırı ve ruhsatsız kaçak yapılaşmanın adresi bu kez Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eski Rum köyü Kayaköy oldu.

Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın özel haberine göre 1923 yılına kadar farklı kültür ve toplumların bir arada yaşadığı bir yer olması nedeniyle dünyanın en güzel yerleşim alanları arasında sayılan Fethiye'deki eski Rum köyü Kayaköy şimdilerde kan ağlıyor.

5 BİN YILLIK KÖY



Binlerce yıllık geçmişi olan Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Kayaköy'ün koruma amaçlı nazım imar planı olmadığı için son zamanlarda köyde konut ve ticari amaçlı yapılan ruhsatsız yapıların sayısı 500'ü geçti. Köy, Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye-Yunanistan arasındaki mübadele yıllarında Türkler ve Rumlar'a ev sahipliği yapmış...

SİLUETİ BOZULDU



Rumlar'ın yaşadığı dönemden kalan tek katlı evlerin yanlarına şimdi birer ikişer katlı konut ya da restoranlar yapılıyor. Ruhsatsız yapıların kayıt altına alınarak yıkım, para cezası ve adli işlemlerden muaf tutulmasını sağlayan imar barışı da Kayaköy'deki kaçak yapılaşmanın önünü açtı.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇIKMIŞTI



Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde bulunan ve yılda 60 bin kişinin ziyaret ettiği Kayaköy'ün 2017'de ‘koruma amaçlı imar planı' uygulanmasına karar verildiği açıklanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Kayaköy'ün imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade etmişti.

"KAYAKÖY GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRUYOR"



İYİ Parti'den istifa eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı Kayaköy'ün akıbetiyle ilgili gelinen noktayı şöyle anlattı:

"Kayaköy'ün bir kısmı tarım alanıyken tamamı özel çevre koruma bölgesinde. Yıllardır imar planı yapılmamış olmasının bir birikimi vardı insanlarda. İmar barışı çıkınca da bu tamamıyla suistimale dönüştü. Kayaköy turizm bölgesi. Yasadan sonra apart oteller, villalar ranta çevirdi, köyde kaçak inşaatı patlattılar. 200'ün üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Hepsi de imar barışından sonra yapılan yapılar. Gece gündüz inşaat yaptılar. Köyün giriş çıkışlarını denetledik. Hepsinin para cezası var, savcılığa gönderdik. Güzelim Kayaköy gözümüzün önünde tecavüze uğruyor. Rum evleri dağlara yapılmış, ovayı da tarım amaçlı kullanıyorlardı. Şimdi o ovaların hepsi inşaatla doldu."

"RESTORASYON DA YAPILAMIYOR, TURİZME DE AÇILAMIYOR"



20 yıldır Kayaköy'ün imar planlarının yapılamadığını belirten Saatcı, "Bu başlı başına Türkiye'deki çarpık yapılaşmanın göstergesi. Kayaköy'ün nazım imar planı olsaydı Rum evleri restorasyondan geçebilirdi, devlet satabilirdi ya da turizme açılırdı. Şimdi terk edilmiş evlere ne restorasyon yapabiliyoruz, ne de köy için imar planı çıkarılabiliyor. Bu boşluk nedeniyle de Kayaköy'ü imar barışı fırsatçıları gözüne kestirdi" diye konuştu.