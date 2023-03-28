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Tarık Suresi okunuşu ve anlamı: Tarık Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Tarık Suresi Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 17 ayettir. Bu sure adını birinci ayetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Tarık, şiddetle çarpan, vuran ve gece gelen şey anlamına gelmektedir. Surede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkarcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer verilmiştir. Tarık Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Tarık Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Tarık Suresi, Kur'an'ın 86. suresidir ve 17 ayetten oluşur. Mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı suredir. Beled suresinden sonra, Kamer suresinden önce Mekke’de inmiştir. Tarık Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Tarık Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Tarık Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Ve-ssemâ-i ve-ttârik

    2- Vemâ edrâke mâ-ttârik

    3- Ennecmu-śśâkib

    4- İn kullu nefsin lemmâ 'aleyhâ hâfiz

    5- Felyenzuri-l-insânu mimme hulik

    6- Hulika min mâ-in dâfik

    7- Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib

    8- İnnehu 'alâ rac'ihi lekâdir

    9- Yevme tublâ-sserâ-ir

    10- Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir

    11- Ve-ssemâ-izâti-rrac

    12- Vel-ardi żâti-ssad

    13- İnnehu lekavlun fasl

    14- Vemâ huve bil-hezl

    15- İnnehum yekîdûne keydâ

    16- Ve ekîdu keydâ 

    17- Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ
  • Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Tarık Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!

    2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?

    3- Karanlığı delen yıldızdır.

    4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.

    5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

    6- O, atılan bir sudan yaratıldı.

    7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.

    8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kadirdir;

    9,10- Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün.

    11,12,13- Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.

    14- O asla bir şaka değildir

    15- Onlar bir tuzak kuruyorlar;

    16- Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. 

    17- Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.
  • Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Tarık Suresi Konusu

    Surede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkârcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer verilmiştir.

    Tarık Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı suredir. Beled suresinden sonra, Kamer suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Tarık Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Gece çakıp görünen” şeklinde çevirdiğimiz Tarık, sözlükte “gece gelen, kapı çalan, şiddetle vuran” anlamlarına gelir. Yıldızlar gece görünüp gündüz kaybolduğu için onlara da Tarık denmiştir. Müfessirler buradaki târıkın özel bir yıldız mı yoksa genel anlamda yıldız mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerse de (bk. Zemahşerî, IV, 240-241; Şevkânî, V, 486-487) ışığı gecenin karanlığını delip yeryüzüne ulaştığı için 3. ayette bunu “delen yıldız” anlamında “en-necmü’s-sâkıb” tamlamasıyla tarif etmişlerdir. Bu tariften târıkın genel anlamda yıldız olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayetlerde söze, göğe ve yıldıza yemin edilerek başlanmasının sebebi, 4. ayette belirtilen asıl konunun, yani insanın dünyadaki hayatının daima bir denetleyicinin, koruyucunun kontrolünde olduğu gerçeğinin önemine dikkat çekmektir.

    “Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar” (Nahl 16/16) meâlindeki âyetin mecazi anlamından hareketle târık, “mânevî semadan gelip vicdana işleyen ve zihinlere nakşedilerek insanı içindeki ve dışındaki karanlıklardan çıkarıp aydınlatan ilâhî irşatlar” olarak da yorumlanmıştır (bk. Elmalılı, VIII, 5699). 

    4. ayette “gözetleyen” diye çevirdiğimiz hâfız kelimesini bazı müfessirler, “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var” (İnfitâr 82/10-11) mealindeki ayetleri dikkate alarak “insanın yaptığı hayır ve şerri kaydeden yazıcı melekler” diye tefsir ederken (Zemahşerî, IV, 241; Elmalılı, VIII, 5701), bazıları da “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır” (Ra‘d 13/11) ayetine dayanarak musibetlere karşı insanları koruyan muhafız melekler olarak tefsir ederler (İbn Kesîr, VIII, 396). Bununla birlikte hâfız kelimesini, “meleklerin yapıp ettiklerini de kontrol eden ve bilen, her şeyin koruyucusu (Hûd 11/57), her şeyi hakkıyla gözeten (Ahzâb 33/52) ve her şeye şahit olan (Mâide 5/117) Allah’tır” diye yorumlamak da mümkündür.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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