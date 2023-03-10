Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların...

"ACISI DÜN GİBİ İÇİMDE YAŞANANLARIN"



Ünlü şarkıcı Tarkan, yaşanan deprem felaketlerinin ardından paylaşımda bulundu. Sosyal medyaya geri dönen Tarkan, yeni fotoğrafını yayınladı.



Tarkan, duygularını gönderisine not düştüğü, "Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım..." sözleriyle ifade etti.



'Megastar', ayrıca takipçilerine, "Ben de sizleri özledim ama..." diyerek seslendi.