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Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların...

Tarkan, yaşanan deprem felaketlerinin ardından ara verdiği sosyal medyaya geri döndü. Ünlü şarkıcı, takipçilerine, "Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım... Ben de sizleri özledim ama..." diyerek seslendi

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  • Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların... - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi.

    Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'da da hissedilen sarsıntılar sonrasında 46 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların... - Magazin haberleri

    "ACISI DÜN GİBİ İÇİMDE YAŞANANLARIN"

    Ünlü şarkıcı Tarkan, yaşanan deprem felaketlerinin ardından paylaşımda bulundu. Sosyal medyaya geri dönen Tarkan, yeni fotoğrafını yayınladı.

    Tarkan, duygularını gönderisine not düştüğü, "Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım..." sözleriyle ifade etti.

    'Megastar', ayrıca takipçilerine, "Ben de sizleri özledim ama..." diyerek seslendi.
  • Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların... - Magazin haberleri

    Öte yandan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda depremzedeler için Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 1 milyon TL bağışlamıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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