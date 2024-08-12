Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na: İyi ki varsın yoldaşım

"SENİ SEVİYORUM"

38'inci yaşına giren Pınar Tevetoğlu ile objektif karşısında poz veren Tarkan, eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı; "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım... Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" notuyla yayımladı.