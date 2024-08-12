Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na: İyi ki varsın yoldaşım
Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nun 38'inci yaşını duygusal bir mesajla kutladı; "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım..."
29 Nisan 2016'da evlenen, kızları Liya'yı 2018'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan Tevetoğlu uzun süredir Almanya'da yaşıyor.
İş için yılın belirli kısımlarında Türkiye'ye gelen Tarkan Tevetoğlu, eşi Pınar Tevetoğlu'nun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
"SENİ SEVİYORUM"
38'inci yaşına giren Pınar Tevetoğlu ile objektif karşısında poz veren Tarkan, eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı; "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım... Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" notuyla yayımladı.