Ünlü şarkıcı Tarkan, Pınar Dilek ile 2016 yılında evlenmiş, çiftin kızları Liya da geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor.

Ünlü şarkıcı, kızı Liya ile bu pozunu sosyal medya hesabından, "İyi pazarlar" notu ile paylaştı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda, "Maşallah" yorumu aldı.

BABA OLACAĞINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de 'Doğru mu, değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil, yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet doğru, baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Liya ismi, sabrın en güzeli anlamına gelmektedir.