Tarkan sabahın erken saatlerinde çektiği belli olan videoda çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylerken bunun bir klip çekimi olmadığını belirterek takipçilerini daha da heyecanlandırdı.

Ünlü şarkıcının, ‘çok yakında’ notuyla paylaştığı videosuna takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Megastar Tarkan daha önce de benzer hareketlerde bulunduğu bir video paylaşmış ve baba olacağının müjdesini vermişti.

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