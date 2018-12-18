Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Megastar, geçtiğimiz hafta sabahın erken saatlerinde çektiği belli olan videoda çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylerken bunun bir klip çekimi olmadığını belirterek takipçilerini daha da heyecanlandırmıştı.

Tarkan bugün paylaştığı yeni videosunda takipçilerine klip çekimine gittiğini esprili bir şekilde duyurdu. Hayranları ünlü ismin videosuna yorum ve beğeni yağdırdı.

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