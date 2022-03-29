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Tarkan, eşi ve kızıyla tatilde!

Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte tatile çıktı

HABERTURK.COM
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    Megastar Tarkan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki yıl kadar eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da kalmıştı. Ünlü popçu, 2021'in son aylarında albüm çalışmaları için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmüştü.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    Geçtiğimiz şubat ayında çok ses getiren 'Geççek' adlı şarkısını hayranlarıyla buluşturan Tarkan, yorgunluğunu ailesiyle tatile çıkarak attı.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    O anları sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan 49 yaşındaki 'Megastar' hangi ülkeye gittiğini ise belirtmedi.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    Bazı takipçileri, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tarkan'ın Karayipler'e gittiğini ileri sürdü.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    'POLAT KİM?'

    Tarkan, ailecek çekilen fotoğraflarının altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp, aralarına kalp emojisi koydu. Ancak herkes bu notu 'Polat' olarak okudu.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    Paylaşımı gören takipçilerden Tarkan'a şu yorumlar geldi:

    * Açıklamayı 'Polat' diye okudum ağabey

    * Polat kim ya?

    * Yeni dünyaya gelecek çocuğun ismi Polat mı olacak bu durumda?
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    'GEÇÇEK'İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO OLMUŞTU

    Öte yandan yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Geççek' adlı şarkı, YouTube'da 43 milyon, Instagram'da 12 milyon, Twitter'da ise 19.2 milyondan fazla görüntüleme almıştı.

    'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    "ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"

    Şarkı, ayrıca Türkiye'nin gündemine de oturmuştu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması yerine, "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.
  • Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu açtı

    "DİLERİM Kİ HEPİNİZE İYİ GELİR" DEMİŞTİ

    'Megastar', 'Geççek'i nasıl yazdığını, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." sözleriyle açıklamıştı.

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