Ünlü şarkıcı Tarkan ile Pınar Tevetoğlu 2016 yılında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. İkilinin mutlu evlilikleri sürüyor.

"GALİBA BİR DOĞACI DAHA YETİŞİYOR"

Ünlü şarkıcı, kızı ve eşi ile karelerini sosyal medya hesabından yayınlıyor. Megastar, bu kez kızı Liya ile doğa yürüyüşü yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Baba-kız doğa yürüyüşleri... Liya’nın ilk söylediği kelimelerden biri “ağaç”tı... Galiba bir doğacı daha yetişiyor..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 263 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

İşte o anlar:

BABA OLACAĞINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de 'Doğru mu, değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil, yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet doğru, baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ KEZ BABA OLACAK

Her fırsatta kızına ve eşine olan sevgisini dile getiren Megastar ikinciye baba olma fikrine her zaman sıcak baktığını belirtiyordu. Çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun 2 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

"BİZİM 3 ÇOCUĞUMUZ OLACAK"

İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayacak olan çiftten Tarkan, henüz eşiyle evlilik aşamasındayken muhabirlere, "Bizim Pınar'la 3 çocuğumuz olacak" açıklamasını yapmıştı.