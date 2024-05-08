Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu: Liya gayet iyi
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, Bebek'te görüntülendi. Hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile doğru yürüyen Tevetoğlu, gazetecilere; "Tarkan albüm için çalışıyor, Liya'da gayet iyi" demekle yetindi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, Bebek'teki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile doğru ilerleyen Tevetoğlu, o sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"TARKAN ALBÜM İÇİN ÇALIŞIYOR"
Pınar Tevetoğlu, gazetecilere; "Tarkan albüm için çalışıyor, Liya'da gayet iyi" demekle yetindi.
Tarkan'ın zaman zaman dikkat çeken sosyal medya mesajlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Pınar Tevetoğlu, yorum yapmadan oradan ayrıldı.