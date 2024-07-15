Tarkan'ın kızı Liya okula başlıyor: Kızımın büyümesini istemiyorum
Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününe özel duygusal bir yazı yayımladı. "Liya'cığım 6 yaşını doldurdu" diyen şarkıcı; "Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor" ifadelerini kullandı
Tarkan, Pınar Dilek ile 2016'da evlenmiş, çiftin kızları Liya da 2018'de dünyaya gelmişti.
Tarkan, kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı.
Zaman zaman kızı ile keyifli anlarını paylaşan hatta Liya için bir zaman tütü bile giyen Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününe özel duygusal bir yazı paylaştı.
"YILLAR HIZLA GELİP GEÇİYOR"
Meslektaşlarının aksine kızı Liya'nın yüzünü şimdiye kadar hiç göstermeyen Tarkan, aile fotoğraflarını şu sözlerle yayımladı: Canım ve canımdan öte canım... 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bugünlerde duygusalım anlayacağınız.
"ÇOCUKLARINIZLA BOLCA ZAMAN GEÇİRİN"
Tarkan daha sonra anne ve babalara şu sözlerle seslendi: Sevgili ebeveynler çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin. Çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin.