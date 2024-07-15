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        Haberler Magazin Tarkan'ın kızı Liya okula başlıyor: Kızımın büyümesini istemiyorum - Magazin haberleri

        Tarkan'ın kızı Liya okula başlıyor: Kızımın büyümesini istemiyorum

        Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününe özel duygusal bir yazı yayımladı. "Liya'cığım 6 yaşını doldurdu" diyen şarkıcı; "Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:13
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        Tarkan, Pınar Dilek ile 2016'da evlenmiş, çiftin kızları Liya da 2018'de dünyaya gelmişti.

        Tarkan, kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı.

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        Zaman zaman kızı ile keyifli anlarını paylaşan hatta Liya için bir zaman tütü bile giyen Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününe özel duygusal bir yazı paylaştı.

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        "YILLAR HIZLA GELİP GEÇİYOR"

        Meslektaşlarının aksine kızı Liya'nın yüzünü şimdiye kadar hiç göstermeyen Tarkan, aile fotoğraflarını şu sözlerle yayımladı: Canım ve canımdan öte canım... 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bugünlerde duygusalım anlayacağınız.

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        "ÇOCUKLARINIZLA BOLCA ZAMAN GEÇİRİN"

        Tarkan daha sonra anne ve babalara şu sözlerle seslendi: Sevgili ebeveynler çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin. Çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin.

        #tarkan
        #Liya Tevetoğlu
        #pınar tevetoğlu
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