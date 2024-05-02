Tarkan'ın, "Tatlı kareler" paylaşımı

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından romantik paylaşımlarda bulundu.

29 Nisan 2016'da Pınar Dilek'le evlenen ve bu evliliklerinden Liya adından bir kız çocukları olan Tarkan, sosyal medya hesabından eşiyle teknede çekindikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Evlilik yıl dönümlerine dikkat çeken Tarkan, paylaştığı bu fotoğrafların altına; "Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır. 2016'dan, evlendikten bir kaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler… P&T" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram