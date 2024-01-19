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        Tarkan: Kar aşkı

        Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile karda eğlendiği anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:22
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        Tarkan: Kar aşkı
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        Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, kar pozlarını yayınladı.

        Tarkan, ailesiyle karda eğlendiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Kızının yüzünü göstermeyen sanatçı paylaşımına, "Kar aşkı, #tbt" notunu düştü.

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        Çift, 2016 yılında evlenmişti. İkilinin kızları Liya 2018'de dünyaya gelmişti.

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        #tarkan
        #Pınar Dilek
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