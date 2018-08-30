Tarkan’a döviz kuru ayarı!

Dövizin fendi Tarkan’ı yendi. Müzik dünyasının starları arasında dolarla konser tarifesi uygulayan son star Tarkan’dı. Döviz kurunun yüksekliği ve oynaklığı starlar alemindeki son kaleyi de devirdi. Artık Tarkan’ın konser tarifesi de TL’ye döndü. Yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar isteyen Tarkan’ın menajerleri artık yerli organizatörlere yerli ücret tarifesi uyguluyor. Habertürk’ten Bülent İpek’in özel haberine göre geleneksel Harbiye Açıkhava konser maratonunun akıbeti de önümüzdeki hafta Almanya’dan dönecek sanatçının kurmaylarıyla yapacağı ‘meteoroloji’ toplantısından sonra belli olacak. O toplantıda ekim ayının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri analiz edilerek konsere ve gün sayısına kara verilecek