Dövizin fendi Tarkan’ı yendi. Müzik dünyasının starları arasında dolarla konser tarifesi uygulayan son star Tarkan’dı. Döviz kurunun yüksekliği ve oynaklığı starlar alemindeki son kaleyi de devirdi. Artık Tarkan’ın konser tarifesi de TL’ye döndü. Yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar isteyen Tarkan’ın menajerleri artık yerli organizatörlere yerli ücret tarifesi uyguluyor. Habertürk’ten Bülent İpek’in özel haberine göre geleneksel Harbiye Açıkhava konser maratonunun akıbeti de önümüzdeki hafta Almanya’dan dönecek sanatçının kurmaylarıyla yapacağı ‘meteoroloji’ toplantısından sonra belli olacak. O toplantıda ekim ayının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri analiz edilerek konsere ve gün sayısına kara verilecek
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Yerli ve milli Megastar...Habertürk'ten Bülent İpek'in haberine göre, ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL’ye çevirdi.
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Geçmiş yıllarda bir çok ünlü sanatçımız konser ücretini dolar üzerinden alırken son yıllarda hepsi TL’ye dönmüştü. Dolarla konser ücreti isteyen son şarkıcı Tarkan kalmıştı.
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Tarkan, genel olarak Türkiye’deki konserlerden 200 bin dolar, yurt dışındaki konserlerden 400 bin dolar ücret talep ediyordu. Konser ücreti, İstanbul’a uzaklığına, konser alanının büyüklüğüne ve konserin niteliğine göre azalıp çoğalabiliyordu.
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Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan’ın ‘TL’ye geçme’ kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.
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Sanatçının, geleneksel hale gelen günlerce süren Harbiye Açıkhava konser maratonunun akıbeti ise gelecek hafta netlik kazanacak. Babalık heyecanının kesintiye uğramaması için bu yıl konser yapmama kararı alarak eşi ve kızıyla Almanya’da yaşayan Tarkan, yoğun istek nedeniyle kararını değiştirdi. Ancak önündeki engel mevsim şartları.
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Buna göre, sanatçının konser kararı ve takvimi önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Eylül’de konser için geç kalan ve ekim ayını planlayan Tarkan ve kurmayları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ekim ayı verilerine göre konsere en uygun günleri belirleyerek tarih ve konser sayısına karar verecekler.
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Almanya’da yaşayan Pınar Dilek ile 2 yıl önce evlenen Tarkan temmuz ayında baba olmuş kızı Liya’yı kucağına almıştı. Köln’deki evlerini bebeğe göre yeniden dekore ettiren Tarkan ve ailesi, bu mutlu günlerini işten uzak Almanya’da sürdürüyorlar.
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