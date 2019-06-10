İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 70 kilogram eroin, 20 kilogram kokain ile 250 kilogram gelen 980 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 29 Mayıs ile 6 Haziran arasında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Polis, 29 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir TIR'da yaptığı aramada, dorseye gizlenmiş 70 kilogram eroin buldu. Operasyonda Ü.U. (27) ile Z.A. (28) gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 29 Mayıs'ta takip ettikleri yabancı plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada ön yolcu koltuğunun alt kısmının kesilerek özel bir saklama alanı haline getirilen bölgede 20 kilogram kokain ele geçirdi. Araç sürücüsü Bulgaristan uyruklu D.A.G. (49) gözaltına alındı. Uyarıcı maddenin bir miktarının kozmetik ürün olan koltuk altı deodorant kutularının içine gizlendiği görüldü.

Ekipler, 6 Haziran'da Silivri'de bir villaya düzenlediği operasyonda ise binanın bahçesi ve iki ayrı bodrum katının özel düzenekle sera haline getirildiğini ve burada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Polis, 250 kilogram gelen 980 kök Hint keneviri ile yetiştirmede kullanılan bir miktar katı ve sıvı gübre, sera yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Adresteki A.S. (26),H.P.G. (33) ve H.S. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.