Olay, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çaylarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sulamak için su pompasını çalıştırmak isteyen Turan Tayyan, elektrik kablosunu bağlarken akıma kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri Tayyan'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. DHA'nın haberine göre acil serviste tedaviye alınan Tayyan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Turan Tayyan’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.