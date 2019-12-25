HABERTURK.COM

Mersin’in Tarsus ilçesinde beşikten düşen bir aylık bebek kurtarılamadı.



Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus merkez Gazipaşa Mahallesinde yaşayan Suriyeli ailenin bir ay önce dünyaya gelen bebekleri beşikte yatarken, iddiaya göre kendisinden yaşça büyük kardeşinin dikkatsizliği sonucu beşikten düştü.



Düşme esnasında bebek ağır şekilde yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis yaşanan bu acı olay hakkında soruşturma başlattı.