Tartışma çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kahvehanede karşılaşan Burhan B. ile Erdal D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Yaşar Doğan hayatını kaybederken, yaralanan Burhan B. ile Erdal D. hastaneye kaldırıldı.

Sırtından ve bacağından yaralanan Burhan B., Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanarak özel hastaneye kaldırılan Erdal D. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı yakınları da hastanelere akın etti. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Samsun'dan ilçeye sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet polisi Samsun'da yaralıların bulunduğu hastanelerde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.