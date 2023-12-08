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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışmada boğazından bıçaklandı

        Restoran önündeki tartışmada boğazından bıçaklandı

        İzmir'de Serkan Güngör, bir restoranın önünde tartıştığı mahallelisi Furkan Tokgöz tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:35
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        Tartışmada boğazından bıçaklandı
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        İzmir'de Serkan Güngör (43), restoran önündeki tartışmağı genç tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi.

        Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        Tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı.

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        AYNI MAHALLEDE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLDİ

        Bu arada, Güngör ile Tokgöz'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri Furkan Tokgöz'ü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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