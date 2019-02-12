Adana'da Yılmaz A. (49),sevgilisi olduğu öne sürülen Mehtap K.'yi (36) çıkan tartışmada tabancayla kalçasından vurarak yaraladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesindeki bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yılmaz A. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Mehtap K. arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz A., tabancasını çıkarıp Mehtap K.'yi kalçasından vurdu.

Yılmaz A. daha sonra bir yakınını arayıp olayı anlattı. Yakının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehtap K. hastaneye kaldırılırken, Yılmaz A. ise olayda kullandığı tabanca ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehtap K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.