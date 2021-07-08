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Haberler Gündem 3. Sayfa Halk otobüsünde "düğme" kavgası! Tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü! - Haberler
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Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü

İzmit'te korkunç bir olay meydana geldi. İlçede bir halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi

Halk otobüsünde
Tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü!
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DHA

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı.

Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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