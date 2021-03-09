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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Taş kırma makinesinde feci son!
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Operatörün feci sonu! Kullandığı taş kırma makinesinin haznesine düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, taş kırma makinesi operatörü Fevzi Kaya, makinenin üzerinde durduğu sırada dengesini kaybedip, hazneye düştü. Kaya, diğer işçilerin kapattığı makine haznesinde feci şekilde can verdi

Son dakika: Taş kırma makinesinde feci son!
DHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.

Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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