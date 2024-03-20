Taşyapı'dan Şahan'a "Hançer" yanıtı

Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre; Şişli’de 24 bin metrekarelik inşaatın olduğu 2021 yılında rezerv alan ilan edilen araziyle ilgili polemik CHP’li Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan’ın açıklamalarıyla başladı.

Şahan’a yanıt arazide inşaatı sürdüren Taşyapı A.Ş.'nin avukatı Dursun Küçük’ten geldi. Küçük’ün açıklamasına göre, tartışma konusu olan arazi 3 farklı parselden oluşuyor. Arazi Küçük’ün Dr. Vamık Emre Öztürk’ün en büyük hissedarı olduğu müvekkillerine aitti. Vamık Emre Öztürk arazi için kat karşılığı sözleşme yaptı ancak inşaat engellendi. Avukat Küçük 2008 yılında 70 katlı inşaat projesinin belediye tarafından onaylandığını dahası belediyenin araziyi riskli yapı ilan ettiğini ifade etti.

REKLAM Avukat Dursun Küçük devam eden süreci şöyle anlattı: “2009 ve devam eden yıllarda bakanlıkça plan değişikliği yapılarak kat sayısı Şişli Belediyesi onayından çok daha düşük hale getirilmiştir. Belediye uzun yıllardır buradan imarlı arsa vergisi almaktadır. 2018 yılında Şişli Belediyesi izniyle burada zemin etüdü yapılmış ve ruhsat alınmıştır. Nihayetinde burası 2022 yılında rezerv alan edilmiştir. Konu belediyece mahkemeye taşınmış ise de belediye davaları kaybetmiştir. Burası özel mülkiyete tabi, rezerv alan edilse de edilmese ruhsatlı, imarlı bir arazidir. Hatta bakanlık Şişli Belediyesi'nin daha önce onayladığı projenin çok çok altında izin ve plan hakkı vermiştir.” RESUL EMRAH ŞAHAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Rezerv alanda yeniden başlayan inşaatı “Hançer” ve “Kanal İstanbul” olarak niteleyen CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan’ı eleştiren olarak Avukat Dursun Küçük Şişli Belediyesi’nin bu arazi üzerine inşa ettiği hizmet binasının kaçak olduğunu ve mahkeme kararıyla işgalci olduğu halde binayı terk etmediğini söyledi. Avukat Küçük söz konusu arazinin belediyeye ya da kamuya değil Bulgar Vakfı’na ait olduğunu da şu sözlerle ifade etti: “Mevcut Şişli Belediye Başkan yardımcısı ve hali hazırda CHP Şişli Belediye başkan adayı Resul Emrah Şahan’ın burayı hedef almasının iki sebebi vardır. Birincisi mahkeme ve bakanlık kararına göre burayı tahliye etmesi gereken belediye, Resul Emrah Şahan imzasıyla mahkeme kararlarına uymadığı için hakkında suç duyurusunda bulunulmasıdır.

REKLAM "ARAZİ BULGAR VAKFI’NA İADE EDİLMEDİ" “İkincisi ve daha önemlisi, hali hazırda Şişli Belediye binasının bulunduğu arazi Bulgar Vakfı'na aittir. Taşyapı burada kat karşılığı sözleşmesi gereği müteahhittir. Şişli Belediye binasının bulunduğu arazi mahkeme kararlarına ve bilirkişi raporları göre yolsuz tescille oluşturulmuştur ve Bulgar Vakfı'na iade edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Arazinin üzerindeki binanın yapı kullanma izni belgesi, projesi, taşınmazın sahibi olan Bulgar Vakfı'nın onayı veya imzası yoktur. Şişli Belediye binasının kaçak ve yolsuz tescile konu olması belediye binasını tahliye etmesi ve binanın da yıkılmasını gerektirmektedir.” TAŞYAPI: ŞAHAN ŞİŞLİ HALKINI KIŞKIRTIYOR Avukat Küçük, mahkeme kararlarına göre; Şişli Belediyesi’nin kaçak olarak arazi üzerinde yaptığı binayı yıkması ve tahliye etmesi gerektiğini belirterek CHP adayı Resul Emrah Şahan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını şu sözlerle anlattı: "Taraflar arasındaki davada 11 Mart 2024 tarihli rapora göre, belediye binasının yıkım maliyeti hesap edilmiş ve de belediye binasının yıkılarak arsanın boş şekilde Bulgar Vakfı'na teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mevcut Şişli Belediye Başkan yardımcısı ve hali hazırda CHP Şişli Belediye başkan adayı Resul Emrah Şahan; mahkeme ve savcılık süreçlerini etkilemek, konuyu bilmeyen Şişli halkını Taşyapı’ya karşı kışkırtarak kamuoyu baskısı yapmak, yolsuz tescile ve usulsüz işlemlere konu işleri gizlemek için belediye karşısındaki özel mülkiyete konu araziyi hedef almaktadır. REKLAM AVUKAT KÜÇÜK’TEN ÇARPICI İDDİALAR Belediyenin rezerv alanla ilgili açtığı davaları kaybettiğini kaydeden Avukat Dursun Küçük, ilçe belediyesi yönetimini şu sözlerle suçladı: “Mahkeme kararlarında Şişli Belediye binası kaçaktır ve yolsuz tescile konu olmuştur. Bina tapu kayıtlarında görünmemektedir. Belediye kendi arazisine benzinlik yapıp kiraya vermiş, akaryakıt istasyonuyla aynı büyüklükte ve yan yana olan Bulgar Vakfı arazisine ise kaçak bina yapmıştır.”